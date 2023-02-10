АО «Электротранспорт» уверенно встречает 61-летие и готовится освоить новый маршрут

Самое северное в мире предприятие, эксплуатирующее машины общественного транспорта, продолжается обновляться. Все это делается, в первую очередь, для комфорта и безопасности жителей нашего города-героя.

Сейчас в парке мурманского предприятия-перевозчика АО «Электротранспорт» 160 автобусов и 110 троллейбусов. Обновление состава – необходимость. Только в прошлом году для депо закупили 15 новых троллейбусов и 45 автобусов.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «25% от существующего парка за год. Это огромные цифры, мы на этом не останавливаемся. Уже сейчас есть планы по обновлению на этот год. Мы пока не будем их анонсировать, но мы смотрим в будущее и надеемся, что сможем темпы не сбавлять, как минимум».

Конечно, всё это было бы невозможно без ответственных сотрудников и руководителя. Сейчас на предприятии трудятся 1410 человек.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт»: «Сейчас в рамках декады анкетирование проходит. И первым вопросом стоит: «Довольны ли вы в целом? Всё ли вас устраивает? Более 50% отвечают, что всё устраивает».

Даже в день рождения предприятия его сотрудники думают об удобстве мурманчан. И немного приоткрыли завесу тайны. Сейчас они прорабатывают возможность запуска в городе нового маршрута.

Когда и каким он будет, пока держится в секрете.