АО «Электротранспорт» вернёт деньги мурманчанам за неиспользованные льготные карты

Апрельские транспортные карты можно продлить на май. Однако только при условии, если они ни разу не использовались. Такое сообщение появилось на официальном сайте мурманского предприятия «Электротранспорт».

Также можно вернуть деньги за неиспользованные проездные. Это можно сделать во всех точках продаж билетов. Причем, как по наличному, так и безналичному расчёту. Для получения средств нужно будет оформить заявление и подписать согласие на обработку персональных данных.