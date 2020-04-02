День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.04.20 19:30
АО «Электротранспорт» вернёт деньги мурманчанам за неиспользованные льготные карты
Апрельские транспортные карты можно продлить на май. Однако только при условии, если они ни разу не использовались. Такое сообщение появилось на официальном сайте мурманского предприятия «Электротранспорт».
Также можно вернуть деньги за неиспользованные проездные. Это можно сделать во всех точках продаж билетов. Причем, как по наличному, так и безналичному расчёту. Для получения средств нужно будет оформить заявление и подписать согласие на обработку персональных данных.
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Последние комментарии
Vjhtvfy
02.04.20 20:57
Молодцы! Так и надо делать полезные новости, а не сопли жевать.
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Юла
31.03.20 19:10
Теперь придётся брать анализы у всех врачей в больнице и у пациентов. Получается, что огромное лечебное учреждение превратилось в холерный барак.
Комментарий к новости:Для COVID-19 авторитетов нет
ПротивВсех
31.03.20 08:10
А где жильё? Когда будете расселять живущих в аварийном жилфонде. Возводите объекты, которые сегодня уже не работают из-за коронавируса, странные решения, если не сказать, дурные.
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