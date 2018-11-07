АО «МЭС» обратилось к руководителям муниципалитетов об оказании помощи гражданам, переведшим свои квартиры на электроотопление

Руководство компании «Мурманэнергосбыт» обратился к властям Североморска и Кандалакши с просьбой о содействии в вопросах перерасчёта платежей по квартирам собственников, которые перешли на электрообогрев жилья, так как большинство граждан, которые просят пересмотреть суммы в квитанциях, не могут доказать законность проведения своих инженерных изменений. Сложность заключается в том, что на сегодняшний день у собственников жилья нет подтверждения того, что батареи центрального отопления в их квартирах убраны без нарушений.

Получается, что, например, в Североморске перерасчёт произведён только для двух из сорока семи владельцев жилья, перешедших на электроотопление. Выяснилось, что власти флотской столицы не давали большинству граждан разрешение на демонтаж батарей, а лишь согласовывали установку дополнительного обогрева. Сегодня ресурсники вместе с администрацией ищут выход из этой правовой неразберихи и стараются дать время людям на сбор и переоформление документов, которые нужны для подтверждения законности установки альтернативной системы отопления.

- Мы не подаём на людей в суд. Есть сроки, поэтому мы можем не подавать заявления и держать ситуацию до определенного времени, - пояснил Алексей Степанов, заместитель генерального директора АО «МЭС» по экономике и финансам. – Но мы обязаны на этих людей подать иски в суд, но даже, подав документы в суд и получив исполнительный лист, на сегодня «Мурманэнергосбыт» не запускает исполнительные листы в производство.