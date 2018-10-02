АО «МЭС» в поисках нового логотипа

В рамках фестиваля «#ВместеЯрче» АО «МЭС» объявляет творческий конкурс. Детям и взрослым предлагают придумать новый логотип компании. Чтобы стать участником и побороться за победу, не обязательно быть профессиональным художником или дизайнером.

Нынешний логотип - круг с лепестками внутри, можно трактовать как языки пламени или ладони, берегущие тепло. По словам руководства компании, новый символ должен быть более понятным. Тем более, если привлечь к совместной работе и детей, и взрослых, получится сделать эмблему по-настоящему народной.

Напомним, МЭС поставляет отопление и горячую воду для большей половину домов Мурманской области. Эскизы логотипа, выполненные в любой технике, а также вопросы можно отправлять в электронном виде на почту отдела по связям с общественностью: press@mures.ru в срок до 31 октября 2018 года.