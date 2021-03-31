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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.03.21 19:30

АО «Мурманэнергосбыт» подписало соглашение с Мурманским строительным колледжем имени Момота

Теперь студенты смогут проходить практику в крупнейшем теплоснабжающем предприятии региона.

Современному человеку сложно представить свою жизнь без электричества. Если вдруг у нас в квартире внезапно гаснет свет, перестает работать телевизор или холодильник, то мы испытываем массу неудобств и проблем. Решить их могут только специалисты. Стремительно развивающиеся технологии заставляют электромонтеров всегда идти в ногу со временем.  

Юрий Колодяжный, мастер производственного обучения Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота: «Сейчас электромонтёр не ходит лампочки менять, как это было раньше. Он уже должен знать и сети интернетовские, и антенные сети, должен знать основы программирования, потому что сейчас масса применений контроллеров всевозможных, программирование датчиков. Электромонтёр сейчас настолько широкая профессия, что приходится всю жизнь учиться и учиться».

Поэтому профильные предприятия заинтересованы в молодых и амбициозных сотрудниках, которые уже сейчас могут совладать с новейшим оборудованием. Благодаря соглашению, подписанному АО «Мурманэнергосбыт» и Мурманским строительным колледжем имени Момота, у студентов появилась возможность получить хорошую высокооплачиваемую работу, а у компании -  высококвалифицированные кадры.

Алла Истомина, и.о. генерального директора АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы со своей стороны можем давать предложения по совершенствованию профессиональных программ, готовы брать учеников на практику в стенах своего предприятия, выступать рецензентами, направлять своих работников на встречи с выпускниками и учащимися».

Компания уже ждёт на практику первых 4-х студентов. Среди них – Владислав Иващенко. Юноша учится на 3-ем курсе и с работой электромонтера знаком не только в теории.

Владислав Иващенко, студент Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота: «Собирали стенды, учились обслуживать. Наша задача – это эксплуатация, монтаж, наладка и обслуживание всех систем управления. В принципе, легко, если тебя этому обучат, покажут на предприятии, за что ты будешь отвечать».

Конечно, практика на предприятиях очень важна для студентов, ведь во время неё ребята смогут попробовать себя в профессии, получат необходимые знания и поймут, хотят ли они в дальнейшем трудиться по выбранному профилю. А влиться в работу помогут опытные мастера.

Вадим Милиев, директор Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота: «Система будет работать, когда будут включены мастера на предприятии, работники, которые показывали бы профессию и заинтересовывали. Зажгли интерес профессиональный у студентов».

Азам профессии молодёжь обучают в колледже. Там для этого есть всё – от оборудования до грамотных преподавателей. Благодаря такому подходу студенты Мурманского строительного колледжа нередко становятся призёрами и победителями различных соревнований профмастерства не только регионального, но и всероссийского уровней.

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