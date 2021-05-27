АО «Мурманэнергосбыт» представил единую систему диспетчеризации котельных

Вот так буднично, без красных ленточек и воздушных шаров на «Мурманэнергосбыте» презентуют новую систему диспетчеризации. За тяжеловесным термином, кроется довольно простой, с точки зрения понимания, механизм работы. Информация с каждой котельной энергетического предприятия, а их на текущий момент 49 в 25 муниципалитетах, будет предаваться на единый пульт управления – на обычный монитор компьютера.

Алла Истомина генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы будем поэтапно переходить и подключать котельные. Все 49 котельных».

Сейчас дистанционно управлять дежурный сможет только автоматизированными тепловыми пунктами в Лейпи и Белом Море, постоянно на этих объектах люди не находятся, приезжают только для обслуживания. Устройство само подает необходимое количество угля в топки.

С остальных котельных энергетики будут получать информацию, если что-то пойдёт не так, система подаст сигнал. Такое предупреждение уже не пропустишь.

Роберт Ахметов, заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Курс руководства «Мурманэнергосбыта» взят верный. Котельные разбросаны по всей области, а мозг предприятия должен быть в одном месте, чтобы исключить человеческий фактор на местах. Считаю, что данное направление надо реализовывать».

А реализовывать начали заблаговременно, внедряя дачки и различные системы контроля. С новыми котельными, конечно, проще, например, на улице Фестивальной диспетчер с помощью пары кликов может проверить даже количество топлива в ёмкостях. К такому уровню контроля «МЭС» постепенно приведёт и остальные ресурсоснабжающие объекты.