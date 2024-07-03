АО «Мурманэнергосбыт» продолжает обновлять парк автотехники

В рамках инвестиционной программы на предприятие поступила очередная партия машин, выполненных с учётом работы в условиях Крайнего Севера.

Без мазутовозов, грузовой и строительной техники представить работу крупнейшего теплоэнергетического предприятия Заполярья невозможно. Доставка топлива и персонала, ремонт теплосетей, выезд аварийных бригад - всё это требует мобильности. Недаром автопарк предприятия насчитывает 286 единиц техники и постоянно обновляется.

Сергей Пономарев, водитель АО «МЭС»: «Всё хорошее, современная машина, в ней легко и удобно работать: хорошо едет - мягко, тихо. Я бы сам остался на ней работать».

Для бесперебойного и надёжного теплоснабжения труд водителя не менее важен, чем труд слесаря или машиниста котлов. Тем более, если это оператор крана-манипулятора, который доставляет и разгружает уголь для котельных. Поэтому новые «КАМАЗы» заказали со специальной кабиной, в которой можно укрыться от стужи и ветра.

Илья Лебедев, заместитель начальника транспортного управления АО «МЭС»: «Бортовые машины оборудованы защитными кабинами, что позволит оператору в любых условиях выполнять задачи. Одна предназначена для поселка Ёнский в Ковдорском районе для разгрузки угля. Техническое задание было составлено так, чтобы машинист находился в комфортных условиях. Это котёл подогревателя двигателя можно на ходу включать в сильные морозы. Можно даже не заводить, включить печку и будет тепло в кабине».

Ещё одна дополнительная функция – наличие специального гидробура, что позволит использовать манипулятор при строительстве.

Александр Винокуров, машинист крана-манипулятора АО «МЭС»: «Стрела выдвигается на 20 метров – это 7-8-й этаж, примерно. Чтобы была опора надо выдвинуть лапы передние и задние, чтобы выровнять кран по уровню. Тогда можно приступать к работе».

Совсем скоро машины, оборудованные по последнему слову техники, приступят к работе. Два крана-манипулятора и две «ГАЗели» отправятся в Мурманский и Кандалакшский филиалы АО «МЭС».