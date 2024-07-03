Яблоня на улице Советской в Североморске будет напоминать о подвигах героев-североморцевВсемирный банк перевёл РФ в категорию стран с высоким уровнем дохода населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.07.24 19:30

АО «Мурманэнергосбыт» продолжает обновлять парк автотехники

В рамках инвестиционной программы на предприятие поступила очередная партия машин, выполненных с учётом работы в условиях Крайнего Севера.

Без мазутовозов, грузовой и строительной техники представить работу крупнейшего теплоэнергетического предприятия Заполярья невозможно. Доставка топлива и персонала, ремонт теплосетей, выезд аварийных бригад - всё это требует мобильности. Недаром автопарк предприятия насчитывает 286 единиц техники и постоянно обновляется.

Сергей Пономарев, водитель АО «МЭС»: «Всё хорошее, современная машина, в ней легко и удобно работать: хорошо едет - мягко, тихо. Я бы сам остался на ней работать».

Для бесперебойного и надёжного теплоснабжения труд водителя не менее важен, чем труд слесаря или машиниста котлов. Тем более, если это оператор крана-манипулятора, который доставляет и разгружает уголь для котельных. Поэтому новые «КАМАЗы» заказали со специальной кабиной, в которой можно укрыться от стужи и ветра.

Илья Лебедев, заместитель начальника транспортного управления АО «МЭС»: «Бортовые машины оборудованы защитными кабинами, что позволит оператору в любых условиях выполнять задачи. Одна предназначена для поселка Ёнский в Ковдорском районе для разгрузки угля. Техническое задание было составлено так, чтобы машинист находился в комфортных условиях. Это котёл подогревателя двигателя можно на ходу включать в сильные морозы. Можно даже не заводить, включить печку и будет тепло в кабине».

Ещё одна дополнительная функция – наличие специального гидробура, что позволит использовать манипулятор при строительстве.

Александр Винокуров, машинист крана-манипулятора АО «МЭС»: «Стрела выдвигается на 20 метров – это 7-8-й этаж, примерно. Чтобы была опора надо выдвинуть лапы передние и задние, чтобы выровнять кран по уровню. Тогда можно приступать к работе».

Совсем скоро машины, оборудованные по последнему слову техники, приступят к работе. Два крана-манипулятора и две «ГАЗели» отправятся в Мурманский и Кандалакшский филиалы АО «МЭС».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:00«До свидания, мальчики». Художественный сериал, 12 серия (16+)22:55Городские хроники (6+)23:30«Культурное наследие России». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За прибавкой к зарплате скоро обратятся кладовщики, секретари и офис-менеджеры-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 89 копеек, доллар потерял 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика