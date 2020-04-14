Апатичанин зарезал должника на улице средь бела дня

В Апатитах местный житель посреди улицы днём нанёс ножевые ранения незнакомому мужчине. Причиной такого нападения, по версии следователей, стал неожиданно возникший конфликт.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, но спасти его так и не удалось.

Подозреваемый был задержан на месте преступления, деваться ему было некуда, на снегу следы крови, а при себе у него было орудие убийства.

Свою вину мужчина признал, рассказав следователям, что человек на которого он напал, был должен ему денег. Теперь нарушителю закона предстоит предстать перед судом.