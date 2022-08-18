Апатитчанин запечатлел первое после полярного дня северное сияние

Фотограф из Апатитов Валентин Жиганов умудрился запечатлеть первые в этом году небесные сполохи: «Это самое моё раннее фото! До этого летнее сияние я снимал только 30 августа», - написал на своей странице автор фотографий и видеоролика.

В Заполярье становится темнее, в северные широты приходят полноценные ночи. Для тех, кто обожает полярный день, эта новость звучит удручающе, но есть и те, кто в это время начинает охотиться за северным сиянием.

Фотограф из Апатитов Валентин Жиганов умудрился запечатлеть первые в этом году небесные сполохи:

«Это самое моё раннее фото! До этого летнее сияние я снимал только 30 августа», - написал на своей странице автор фотографий и видеоролика.

На охоту за Авророй Бореалис Валентин вышел в ночь с 17 на 18 августа. Кадры удалось запечатлеть в районе озера Имандра примерно в полночь.

Если вы тоже планируете запечатлеть или хотя бы увидеть это природное явление, то сейчас лучше ориентироваться на профильные ресурсы активности сияния и прогнозы погоды. Если на небе будет облачно, то увидеть сполохи вряд ли получится. Что касается сьёмки то, для качественных фотографий и видео энтузиасты используют специальную технику, например, светосильную оптику, а для сьемки людей на фоне неба – импульсные источники света. Впрочем, и некоторые модели современных смартфонов неплохо справляются с такими сложными сюжетами.