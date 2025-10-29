Апатитчанина будут судить за кражу товаров из магазина в гипермаркете Мурманска

45-летний мужчина в торговом зале набрал товаров на сумму свыше 90 тысяч рублей. После этого он направился к выходу, минуя кассы, но его остановили сотрудники охраны и вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители установили, что в этот же день в другом магазине мужчина совершил ещё одну кражу на сумму около 9 тысяч рублей.

В отношении похитителя возбуждены уголовные дела. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.