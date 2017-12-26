Апатитский новогодний конь не выдержал двоих вандалов

Уберечь новогодние украшения от вандалов задача непростая. В Апатитах с ней в полной мере не справились. Там подвыпившие горожане устроили фотосессию на арт-объекте.

На выложенной во Всемирную паутину видеозаписи с камер наружного наблюдения видно двоих мужчин, которые решают сфотографироваться возле светящейся фигуры «Тройка». Этот арт-объект недавно открыли возле ДК «Строитель» в Апатитах. Новогодний конь, к сожалению, не выдержал веса наездника и свалился на бок.

Вандал пытался вернуть фигуру на место, но когда это не получилось, просто сбежал. Апатитская полиция уже проводит проверку.