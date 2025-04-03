В Мурманской области закончилась климатическая зимаКому заплатят самые высокие зарплаты в апреле в Мурманской области? Рейтинг по версии hh.ru
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.04.25 19:30

«Апельсин» на ремонте: в Снежногорске в активной фазе находится замена части полотна на крытом хоккейном корте

Такая необходимость возникла в связи тем, что конструкция не выдержала капризов погоды. Впрочем, некоторые посетители корта также прилагают руки к регулярной порче полотна.

Даже в будни обычно здесь многолюдно, однако сейчас крытый хоккейный корт в Снежногорске временно закрыт для спортсменов: производятся срочные ремонтные работы.

Андрей Фунтов, директор Центра молодёжи ЗАТО Александровск: «Корт пользуется огромной популярностью, это единственное место в ЗАТО, где сейчас есть лёд».

Определенная температура, даже микроклимат, поддерживаются в «Апельсине», так называют горожане это сооружение, благодаря материалу тента – которое создаёт некий эффект термоса, защищая ледовое покрытие от попадания прямых солнечных лучей. Также он спасает сооружение от осадков, что облегчает содержание – не нужно очищать лёд от снега.

Впрочем, хватает и без погоды желающих нарушить целостность купола: уже неоднократно корт чинили из-за механических порезов, нанесённых острыми предметами, и даже восстанавливали после возгорания.

Андрей Фунтов, директор Центра молодёжи ЗАТО Александровск: «Работает видеонаблюдение наружное и внутреннее, все случаи вандализма зафиксированы, задокументированы, полиция во всём разобралась. Сейчас работают соответствующие службы, разбирательства идут, какие-то ещё предстоят».

Обслуживанием корта занимается Центр молодёжи, специалисты следят за состоянием «Апельсина», при чём, речь не только о катке, но и таких восстановительных работах, вызванных внешними повреждениями. Осложняется ремонт погодными условиями: снег не позволяет технике подъехать близко к каркасным конструкциям, поэтому основной этап работ будет производиться летом.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Отделение СФР по Мурманской области проактивно назначило надбавку к пенсиям более 21,5 тысячи жителей региона с инвалидностью и старше 80 лет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире22:00«СССР». Художественный сериал, 8 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:35«Динамо. Ленинград». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция ускорилась, Банк России склоняется к жёсткости денежно-кредитной политики-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,96 рубля, доллар потерял почти 17 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №1 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»