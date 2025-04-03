«Апельсин» на ремонте: в Снежногорске в активной фазе находится замена части полотна на крытом хоккейном корте

Такая необходимость возникла в связи тем, что конструкция не выдержала капризов погоды. Впрочем, некоторые посетители корта также прилагают руки к регулярной порче полотна.

Даже в будни обычно здесь многолюдно, однако сейчас крытый хоккейный корт в Снежногорске временно закрыт для спортсменов: производятся срочные ремонтные работы.

Андрей Фунтов, директор Центра молодёжи ЗАТО Александровск: «Корт пользуется огромной популярностью, это единственное место в ЗАТО, где сейчас есть лёд».

Определенная температура, даже микроклимат, поддерживаются в «Апельсине», так называют горожане это сооружение, благодаря материалу тента – которое создаёт некий эффект термоса, защищая ледовое покрытие от попадания прямых солнечных лучей. Также он спасает сооружение от осадков, что облегчает содержание – не нужно очищать лёд от снега.

Впрочем, хватает и без погоды желающих нарушить целостность купола: уже неоднократно корт чинили из-за механических порезов, нанесённых острыми предметами, и даже восстанавливали после возгорания.

Андрей Фунтов, директор Центра молодёжи ЗАТО Александровск: «Работает видеонаблюдение наружное и внутреннее, все случаи вандализма зафиксированы, задокументированы, полиция во всём разобралась. Сейчас работают соответствующие службы, разбирательства идут, какие-то ещё предстоят».

Обслуживанием корта занимается Центр молодёжи, специалисты следят за состоянием «Апельсина», при чём, речь не только о катке, но и таких восстановительных работах, вызванных внешними повреждениями. Осложняется ремонт погодными условиями: снег не позволяет технике подъехать близко к каркасным конструкциям, поэтому основной этап работ будет производиться летом.