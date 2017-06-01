Апельсиновое настроение дарит мурманчанам «Арктик-ТВ»

В день рождения телеканала «Арктик-ТВ» сотрудники редакции вышли на центральную площадь города и подарили мурманчанам кусочек яркого настроения и тепла, чего очень не хватает многим в первый день северного лета. Несмотря на ненастье и мокрый снег, жители заполярной столицы с удовольствием принимали апельсины и говорили много тёплых слов в адрес телеканала.

- «Арктик-ТВ» - мой любимый телеканал! Я желаю дальнейшего процветания телеканалу! Я вообще очень люблю местные новости. Надеюсь, что ваш канал продолжит радовать нас, всего вам самого хорошего!

- Желаем вам процветания, чтобы жизнь ваша была такая же яркая! Чтобы события у нас были только радостные, всего самого хорошего!

- Молодцы, что вышли сегодня на улицу. Сегодня такая прекрасная летняя погода, как раз только снимать. Пусть все видят, что люди все равно идут, работают, радуются, что всё равно лето в душе хоть и не на улице.

- Желаю вам творческих успехов, развиваться в правильном направлении, хороших съёмок. Позитивных, эмоций и улыбок, побольше зрителей!

- Только хороших новостей, а всем - прекрасной погоды и всего самого наилучшего!

- Не круглая дата, но всё-таки 9 лет. Работайте дальше, успехов вам во всём, всех благ!

- Канал-то хороший! Процветания, здоровья, чтобы всё шло вперед у вас, все планы выполнялись!

- Желаю вам успехов, чтобы процветал канал дальше! Хотелось бы и лета, может быть, «Арктик-ТВ» в этом нам поможет?!

- Спасибо вам за апельсинку. Удачи вам во всех начинаниях!