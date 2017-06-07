Апельсины и добрые напутствия – для тех, кто уезжает в отпуск

Лето - пора отпусков. Не секрет, что большинство мурманчан, начиная с июня, выезжают за пределы области. Чтобы отдых для всех прошёл благополучно, сотрудники ГИБДД и МЧС напомнили мурманчанам о необходимости соблюдать Правила дорожного движения и не забывать о безопасности во время отдыха на природе.

Солнечный день, на кольце у выезда из Мурманска сотрудники ГИБДД останавливают проезжающие автомобили. Это не план-перехват и не очередной рейд. Сотрудники дорожной полиции раздают автовладельцам полезные брошюры и напоминают о необходимости соблюдать Правила дорожного движения в период отпусков.

- Лишний раз напоминаем северянам о том, что при поездке на дальние расстояния необходимо периодически отдыхать. Отдыхать не именно по ночам, если мы едем сутки, двое, трое, а через каждые два-три часа, - советует Александр Игнатович, инспектор по пропаганде Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области. – Отдыхать надо не только во время заправки своего автомобиля, но на час, на два, если водитель чувствует, что он устал, необходимо остановиться, поспать.

Ольга Бурдина тоже собирается ехать в отпуск. Девушка с семьёй часто путешествует на машине, к безопасности на дорогах относится внимательно: соблюдает скоростной режим, помнит про отдых. Но всё равно с удовольствием ещё раз выслушивает напоминания полицейских. Повторение лишним не бывает.

- У нас, во-первых, есть дети. Поэтому у нас есть в машине детские кресла и обязательно слежу, чтобы дети были пристёгнуты, - говорит Ольга Бурдина, автолюбитель. - А вечером мы всегда останавливаемся и ложиться спать.

Вместе с брошюрами стражи порядка вручают северянке и апельсин. Фрукты и памятки о том, как правильно вести себя на природе, раздают сотрудники МЧС. Многие автолюбители по пути в отпуск предпочитают останавливаться на обед на природе. Отдыхающим всегда нужно помнить об опасности возникновения лесных пожаров.

- Мы также дарим автолюбителям символичный приз – апельсин, - говорит Наталья Козырева, сотрудник пресс-службы главного Управления МЧС по Мурманской области, - потому что одной из отличительных полос в символике МЧС России используется оранжевый цвет. Вручая такой подарок, мы напоминаем о необходимости соблюдения культуры безопасности жизнедеятельности и также о необходимости соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах Заполярья.

В Мурманской области пожароопасный период начался с 12 мая. Пока огненная стихия в лесах себя никак не проявляла. Да и количество ДТП в регионе летом традиционно снижается: становится меньше машин. Тем не менее, тем, кто хочет отпуск провести хорошо и без ЧП, об осторожности забывать не стоит.