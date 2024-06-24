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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.06.24 19:30

Апостолы Севера, или Стратегическая сессия в ЗАТО Александровск

Обустроить парковую зону или потратить бюджетные средства на установку детских и спортивных площадок – любое решение могут сейчас предложить северяне.

В настоящее время проходит сбор предложений по обновлению стратегического плана «На Севере жить!». Стратегические сессии, в рамках которых и происходит сбор идей, проходят по поручению губернатора Андрея Чибиса во всех муниципалитетах нашего Заполярья. Не исключением стал и ЗАТО Александровск.

Дарья Сербина много лет учит детей хореографическому искусству, любовь к танцам она прививает как самым юным гаджиевцам, так и старшеклассникам. Неудивительно, что многие танцоры предпочитают продолжать заниматься любимым делом, однако в Мурманской области вузов с таким профилем попросту нет.

Дарья Сербина, участник стратегической сессии по обновлению программы «На Севере – жить!», г. Гаджиево: «Многие дети уезжают поступать в большие города и там остаются. Не дают себе шанс пожить на Севере».

Открыть кафедру с творческими направлениями, которая выпустит на профессиональную сцену танцоров, актёров, балерин – одно из предложений Даши и её команды в рамках стратегической сессии по обновлению плана «На Севере жить!».

Сейчас во всех муниципалитетах проходят такие мозговые штурмы, чтобы суммировать идеи, проанализировать их, постараться создать сложную поэтапную программу, которая через 5-10 лет приведёт каждый уголок региона к развитию.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Стратегия – это важные задачи. Наша область достигла больших успехов в сфере экономики и можно использовать большие деньги. Но их нужно использовать на главные цели. Конечно, будут рассмотрены абсолютно любые предложения, но стратегический план подразумевает изменения в течение пяти-десяти лет для того, чтобы на Севере жить было комфортно и хорошо».

Свои инициативы активисты, представители госучреждений, добровольцы и депутаты ЗАТО Александровск разрабатывали и вносили в таких основных направлениях как: привлечение кадров, поддержка семей, медицина, благоустройство, развитие общественных пространств, транспорт и дороги.

Юлия Ушакова, участник стратегической сессии по обновлению программы «На Севере – жить!», г. Снежногорск: «Мы, жители ЗАТО Мурманской области, видим, какие проблемы существуют, предлагаем своё решение, чтобы они были решены: для семьи, в здравоохранении, в спортивной инфраструктуре».

Игорь Малышев, участник стратегической сессии по обновлению программы «На Севере – жить!», г. Снежногорск: «У людей есть предложения, но не все знают, где о них можно рассказать. Это как раз то место, где твоя идея может стать основой стратегии».

Модератор площадки отметил, что у всех муниципалитетов отмечаются общие предложения. Например, запрос на создание арктического медицинского вуза, способного взращивать кадры для Мурманской области, если не решив полностью проблему кадрового голода, то хотя бы сократив потребность поиска медицинских специалистов в других регионах. Но есть и специфические предложения, связанные с историей того или иного города, отношением людей, их заботой к малой родине.

Сергей Гречишников, консультант по управлению, специалист по разработке региональных стратегий: «Когда мы выезжаем за пределы Мурманской области, заключаем внутренний договор с самими собой, чтобы рассказывать другим людям о жизни на севере. Поэтому каждый участник таких сессий становится апостолом, заряжая и мотивируя дальше своих знакомых и родственников».

Аквапарк и банный комплекс, расширение губернаторской программы «Витаминизация» на проверку уровня других витаминов и введение карты «На Севере-спорт» 35+ для посещения спортивных пространств,  профориентационные поезда по регионам России и научно-производственные роты на заводах Мурманской области, мультимедийные фасады и многоэтажные парковки во дворах – вот лишь малая часть идей, озвученных александровцами для новой стратегии - от самых фантастических и до тех, что уже завтра могут упростить и сделать более привлекательной жизнь на Севере.

До 3 июля каждый северянин может принять участие в формировании дальнейшей стратегии «На Севере жить», заполнив анкету в специальном разделе на портале «Наш Север.

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