Аппарат «Карто3» спасает сердца северян

В Мурманской областной больнице смонтировано медицинское оборудование, которое позволит хирургам проводить операции на сердце на новом уровне. Передать опыт коллегам и курировать процесс операции приехал хирург из Санкт-Петербурга.

Алексей Юргелевич только вчера перенёс операцию на сердце, а сегодня бодро рассказывает о чутких врачах и, как ему повезло, он в числе первых испытать на себе новые технологии. Впечатлений много - все время мужчина был в сознании.

- Я, как чёрный человек, встал в очередь, полгода стоял и вдруг звонок, выяснилось, надо испытать новое оборудование. Я с радостью согласился, - говорит Алексей Юргелевич, пациент Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина.- Когда я узнал, кто меня будет оперировать, я подумал, что хуже не будет.

10 лет назад аналогичную операцию Алексей делал в Израиле. Ему есть с чем сравнивать. Он говорит, что приятно удивлен работой российских врачей.

Попасть на стол к хирургам можно не только с врожденным пороком, аритмию можно « заработать» даже после гриппа или ОРВИ. Наплыв пациентов особенно заметен после крещенских купаний. Неподготовленные ныряльщики часто заболевают. По сути, аппарат «Карто3» поступивший в областную больницу, это целая система. Во время операции врач может видеть модель сердца пациента в 3Д формате на экране монитора. Пораженные участки, которые необходимо прижечь, отчётливо видны. Раньше их приходилось долго искать, а если не избавиться от всех очагов, то возможны рецидивы. Теперь операции станут более эффективными, надеются врачи.

- Конечно, сначала глаза разбегаются: больше параметров, за которыми нужно следить, - делится своими впечатлениями Павел Рогалёв, кардиохирург Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина. - Мы раньше завидовали центральным клиникам, а теперь и у нас такое оборудование появилось. Можно не отправлять пациентов в Москву, а самим учиться делать операции.

Курировать и делиться опытом с мурманскими хирургами приехал кардиолог из Санкт-Петербурга, через несколько дней он вернётся в родной центр, а ниши специалисты будут выполнять операции самостоятельно.

- Ваши сотрудники находятся на высоком уровне, сегодня планируем сделать с ними семь процедур, отметил Александр Каменев, кардиохирург Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.

Новый аппарат стоит 25 миллионов рублей, у фирмы-производителя его взяли в аренду. Ориентировочно он поможет спасать жизни более трехсот пациентов в год.