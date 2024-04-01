Впервые Мурманская область станет местом проведения финального этапа Кубка Содружества по биатлону«Школьники должны понимать, какие профессии востребованы в нашем регионе»: Андрей Чибис дал поручение доработать курс внеурочной деятельности «На Севере – жить»
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.04.24 19:30

Апрельские заботы правительства региона: готовимся к паводку, дорабатываем курс внеурочной деятельности «На Севере – жить» и продлеваем приём заявок по программе «Свой дом в Арктике»

Второй месяц весны начался не только со снегопада, но и с традиционного оперативного совещания в правительстве региона.

Началось оперативное совещание с подведения итогов объезда губернатора по Первомайскому округу Мурманска, который состоялся на прошлой неделе. Одним из мест посещения был сквер у «Ручья чистого» – победителя конкурса по созданию объектов комфортной городской среды. Всего с 2019 года в Первомайском округе Мурманска благоустроен ряд детских спортивных площадок, общественных территорий, дворовые зоны, дороги и тротуары, территория стадиона «Юность».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Из регионального бюджета за последние пять прошедших лет вложено порядка 49,5 млрд рублей, чтобы увеличить объём ремонтных работ, проводимых в городе, создать больше общественных пространств и мест для отдыха и обеспечить функционирование социальных блоков».

Также глава региона во время объезда встретился с местными жителями. Они отметили изменения, которые произошли за последние пять лет в городе, а также предложили продолжить преображение озера Глубокого. Участник СВО, например, попросил увеличить время регулируемого перехода на светофоре у озера Ледового.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Конечно, мы это сделаем. Хочу отметить, что северяне, которые возвращаются с полей специальной военной операции, проявляют активную гражданскую позицию, несмотря на полученные травмы. От мурманчанина также поступила инициатива сформировать народную дружину, чтобы помочь в обеспечении безопасности в городе. Дал поручение, чтобы оказать необходимую поддержку ребятам».

Андрей Чибис поручил доработать курс внеурочной деятельности «На Севере – жить». К такому заключению он пришёл после встречи с жителями Первомайского округа на прошлой неделе. Оказывается, многие родители обратили внимание на формальный подход к преподаванию курса.

Глава региона отметил, что предмет должен быть интересным и востребованным и нет необходимости проводить его еженедельно. Образовательная программа будет сокращена до одного раза в месяц, и станет более содержательной и профориентационной.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Чтобы это был очень полезный модуль, чтобы были выезды на предприятия, чтобы у детей была возможность самоопределения. Именно для этого он и создавался. Также поручаю Министерству внутренней политики провести независимые опросы среди школьников и узнать, каким бы им хотелось этот урок провести».

Во время заседания прозвучало, что муниципальные власти должны ответственно подойти к подготовке прохождения паводков и весеннего половодья. На территории региона работает 45 гидрометеорологических постов, 22 автоматических гидрологических комплекса. Помимо этого, осуществляется государственный экологический надзор. В его рамках выданы предостережения о недопустимости складирования снега. По прогнозам синоптиков, в Мурманской области произойдёт резкое потепление. Значит, уровень риска высокий и муниципальные образования должны быть готовы к прохождению паводковых вод.

Зинаида Середа, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «В этом году совместно с органами федеральной власти сформирован план мероприятий. Он включает в себя осмотр водных объектов, расположенных на территории Мурманска, на предмет отсутствия препятствий для прохождения природных вод и поступления поверхностного стока в водные объекты. Ежегодно осуществляется осмотр порядка 30 водных объектов».

До 1 мая продлён приём заявок по программе «Свой дом в Арктике». Напомним, что жителям Мурманской области предоставляют до 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома. За время реализации программы из областного бюджета было направлено больше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Всего на сегодняшний день выдано 984 сертификата, из них 361 только в этом году. В список наиболее популярных муниципалитетов, где северяне предпочитают строить дома, входят Кольский и Кандалакшский районы и Мончегорск.

Алексей Лыженков, заместитель губернатора Мурманской области: «Право на получение денежной выплаты предоставляется 14 категориям граждан. Первоочередное право с повышенным размером имеют ключевые категории: многодетное семьи, участники СВО и близкие родственники. Ветераны боевых действий и близкие родственники, а также граждане из сферы образования и здравоохранения».

На оперативном совещании рассмотрели и результаты реализации регионального плана «На Севере – жить» в Печенгском округе. На исполнение мероприятий плана с 2019 года округу правительством региона направлено более 8,5 млрд рублей. На эти средства были капитально отремонтированы дома и коммунальные сети, проведено благоустройство, созданы новые пространства для молодёжи, начато строительство социально важных объектов. В рамках программы реновации выполнен капитальный ремонт 37 многоквартирных домов. Ещё один приоритет в Печенгском округе – медицина.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В рамках плана «На Севере – жить» были отремонтированы детские поликлиники в Заполярном и Никеле. Открыт ФАП в Раякоски. Закуплено оборудование, в том числе компьютерный томограф, ЭКГ для реанимации, ультразвуковые аппараты и флюорографы. Организована работа медицинских шаттлов по маршрутам: Никель-Мурманск, Печенга-Мурманск. Ведётся работа по сокращению дефицита медицинских работников».

В округе введено в эксплуатацию второе здание детского сада №10, идёт строительство корпуса начальных классов школы имени Героя России Михаила Попова. Для организации досуга молодёжи открыты пространства «СОПКИ.СПОРТ» и «СОПКИ».

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