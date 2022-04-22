«Arctic Talk» - диалог на равных

В рамках нового проекта «Arctic Talk» стартовала серия лекций, направленная на популяризацию престижа Мурманской области для профессиональной и творческой самореализации молодёжи.

Уникальная природа, богатая культура, активная социальная жизнь - несмотря на всё величие, перспективность и красоту Крайнего Севера с каждым годом Заполярье покидает всё больше людей. В основном это молодёжь, которая уезжает из родного края в поисках лучшей жизни. Но стоит ли игра свеч? Об этом и не только говорили в МГТУ на первой лекции в рамках проекта «Arctic Talk».

Кирилл Андросов, член наблюдательного совета МГТУ, профессор ВШЭ: «На Севере жить не очень комфортно. Здесь не так много солнца, здесь холодно, а это означает, что что-то должно компенсировать. Вот это «что-то» должен быть колоссальный интерес к работе, к созиданию, творчеству. Молодые ребята должны это почувствовать. Я практически сутки катаюсь по городу, смотрю в окно автомобиля. Вчера вечером погулял – очень много всего, что мотивирует здесь жить и работать».

Кирилл Андросов – профессор высшей школы экономики, уроженец Мурманска, много лет трудился во благо развития нашего региона. В родном городе видит много перспектив и возможностей для реализации молодыми людьми собственного потенциала. В рамках неформальной встречи он дал рекомендации по выбору карьерного пути приглашенным школьникам и студентам. Участие в серии вдохновляющих лекций нового проекта «Arctic Talk» принял и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас очень важно, чтобы те, кто сегодня заканчивает школу, те, кто сегодня уже учится в наших университетах, те, кто сегодня учится в колледжах, имели возможность пообщаться, позадавать вопросы, послушать людей, которые добились успеха, людей, которые занимаются своими проектами, людей, которые занимаются руководством по тем или иным направлениям. Организаторы попросили и меня выступить. Волнуюсь, не скрою, но с большим удовольствием пообщаюсь с нашими ребятами».

Инициаторами создания нового проекта «Arctic Talk» выступили молодые северяне, а правительство Мурманской области их в этом поддержало.

Елизавета Чибис, инициатор и организатор проекта «Arctic Talk»: «Сама идея проекта изначально была – это наладить коммуникацию между спикерами, которые выступают и между подростками, молодёжью. Мы считаем, что такие беседы могут повлиять на жизнь молодёжи, возможно, изменить, расширить кругозор, помочь, поделиться жизненным путем. Именно в этом основная идея нашего проекта».

В прошлом году такой формат был опробован в проекте «ArcticTed». Тогда на площадке МГТУ инвесторы, реализующие проекты на территории Заполярья, рассказывали школьникам и студентам, почему регион привлекает внимание крупных компаний. В новом проекте «Arctic Talk» поделиться вдохновляющими историями смогут представители совершенно разных сфер: от успешных бизнесменов до деятелей культуры и спорта.

Вероника Суходолец, участница проекта «Arctic Talk»: «Мне очень интересно, у меня есть определенные вопросы в разных сферах жизни нашего города, потому что есть куда стремиться, есть куда расти, а это очень важно, так как я хотела бы остаться в этом городе и продолжать жить, а не куда-то уезжать, как очень многие хотели».

Планируется, что такие встречи со школьниками и студентами будут проводиться каждый месяц.