Арена «Метеор» в Заполярном: северный регион становится всё привлекательнее для молодёжи

Примером тому стало открытие новой ледовой арены «Метеор» в Заполярном. Площадка оборудована аналогично спортивным аренам мирового уровня. На искусственном льду ребята смогут тренироваться круглый год.

Такие изящные вращения, прыжки и другие элементы фигурного катания теперь можно выполнить на этом катке в Заполярном не только в зимний сезон. А ещё здесь круглый год могут тренироваться хоккеисты.

В Заполярном представили новую спортивную арену «Метеор» с искусственным льдом. Объект построили в рамках соглашения между правительством Мурманской области и компанией «Норникель». В торжественной церемонии открытия комплекса принял участие губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я помню, что на прошлой встрече с жителями Заполярного и Никеля ко мне подходили мамы, которые приводили юных хоккеистов. Они говорили: «Мы хотим, чтобы наши дети росли профессионально в этом спорте. Нам нужен каток с искусственным льдом». Я сказал, что сделаем. Мы подготовили проект, договорились с нашими партнёрами, и вот теперь эта светлая, современная ледовая арена готова. На 120 мест зрителей. С раздевалками, прокатом… Всё это теперь для жителей Заполярного и, по сути, для всех жителей Печенгского округа».

Открытие ледовой арены - наглядный пример реализации стратегии «Норникеля» по комплексному развитию регионов.

Николай Уткин, первый вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»: «Это выполнение наших договоренностей с правительством Мурманской области и очередное подтверждение статуса компании как надёжного партнёра. Новая арена позволит детям и взрослым круглый год заниматься хоккеем и фигурным катанием в современных условиях. Вместе с тем, мы создаём комфортную среду для жизни, чтобы молодёжь и квалифицированные специалисты оставались в Заполярье или стремились сюда приезжать и работать. Доступный и качественный спорт — ключевой фактор качества жизни и социальной стабильности в моногородах».

Комплекс создан с учётом комфортного пребывания не только спортсменов, но и гостей. Здесь смонтирована специальная система вентиляции.

Основой для льда служит технологичная плита. Такую же используют на мировых спортивных аренах. Это позволяет круглогодично создавать качественное покрытие.

Артём Аникусько, главный тренер команды «Заполярные Звезды»: «Лёд отличается, он более мягкий. Мы его пробовали перед сегодняшним открытием, буквально вчера мы пробовали, катались, нарезали лёд, чтобы он ровный был, заливали его. Ребятам нравится».

Почетным гостем торжества стал пятикратный чемпион России по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, призёр чемпионата мира Владимир Антипов. Свою спортивную карьеру он начинал в Апатитах. Под его руководством ребята отработали технику и особые навыки катания на новом корте.

Владимир Антипов, пятикратный чемпион России по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира: «Я искренне рад за детей, которые теперь круглый год могут заниматься на этой уютной и современной площадке. На профессиональной арене. Такие события всегда радуют всех. Жители будут приезжать с округов. Здесь будут и соревнования проходить, я уверен».

Памятным моментом церемонии стало поднятие джерси с фамилией Олега Сивакова, имя которого теперь носит арена. Олег Александрович много лет был капитаном хоккейной команды «Метеор». Именно он в своё время стал одним из инициаторов строительства в городе крытого катка.

Владимир Баранов, директор Кольского горно-обогатительного комбината АО «Кольская ГМК»: «Два года мы уже ловим +30, поэтому каток - это самое то летом! А желания вы видите достаточно много у подростков. Это дети тех родителей, которые катались на коньках. Я думаю, всё начнёт развиваться сейчас благодаря этому катку. Ведь что такое каток? Это кусочек здорового образа жизни, семейного отдыха, азарта, движения и энергии. Я очень рад, что это свершилось».

Хоккей здесь действительно имеет особое значение для многих жителей. Например, у Анны Васильевой в команде «Заполярные Звезды» играют двое сыновей. Всей семьей они ждали открытия ледовой площадки.

Анна Васильева, мама хоккеистов: «В хоккей их привёл дедушка, на новогодний праздник им подарили краги, игровые свитера. Они пошли на открытый лёд, а потом пришли сюда, к Олегу Александровичу Сивакову на просмотр. Так оказались в хоккее шесть лет назад. А то, что мы видим сейчас, у родителей, у игроков, наверное, мурашки. Мы очень ждали этого корта. Надеюсь, что нашим ребятам удастся показать здесь хорошие результаты».

Напомним, «Метеор» возвели на месте крытого катка, построенного в 2017 году. На его льду проводили соревнования, открытые катания и яркие спортивные события. Такие как знаменитые тренировочные сборы подготовки хоккеистов «Красная машина» от Федерации хоккея России. Сейчас этот корт устанавливают в Никеле.