Арестованные в Испании суда Мурманского морского пароходства пустят с молотка

«Заполярье» находится в порту Мотриль с сентября 2018 года, задолженность за стоянку и обслуживание составляет боле 1,5 миллиона евро. Вырученные с продажи деньги потратят на оплату долга и на зарплату российскому экипажу.

Второе судно «Северная земля» стоит в порту Авилес, торги по нему уже были, вот только купить балкер никто не решился.

На «Заполярье» находятся семь российских моряков, их обеспечивают всем необходимым и здоровью экипажа ничто не угрожает. Моряков с «Северной Земли» вернули в Россию в феврале. Сложившаяся в компании ситуация объясняется тяжёлым финансовым положением. Пароходство имеет задолженность перед кредитными организациями на сумму свыше 4,5 млрд рублей и перед налоговыми органами на сумму боле 80 млн рублей.

В отношении учредителя компании Николая Куликова было возбуждено уголовное дело. При задержании у него обнаружили дорогостоящие картины Рериха и Айвазовского. Также был задержан и бывший директор пароходства Алексей Глазунов, который обвиняется в невыплате зарплат сотрудникам и сокрытии денег.