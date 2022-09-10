Археологи узнали, как древние майя сохраняли возможность жить после смерти, а в Лондоне кулинары придумали экзотическое мороженое

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Кристина Федосенко. Немецкий городок пользуется благами природы, чтобы сократить зависимость от ископаемого топлива. Он задействует геотермальные источники, чтобы обеспечивать отопление в домах. И так удалось покрыть половину необходимой энергии.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Кристина Федосенко.

Немецкий городок пользуется благами природы, чтобы сократить зависимость от ископаемого топлива. Он задействует геотермальные источники, чтобы обеспечивать отопление в домах. И так удалось покрыть половину необходимой энергии.

Древний город Варанаси станет благоустроенным и современным. Мечта местной мэрии начинает воплощаться в реальность. Там уже появляются полезные продукты переработки многочисленных отходов.

В британском Бристоле представили прототип дома, какие, возможно, будут строить на Марсе. Там есть надземные и подземные секции, а также душ, туалет и мини-сад.

Мексиканские археологи узнали, каким способом древние майя сохраняли возможность жить после смерти. Сделать открытие помогли находки в городе Тонина – столице царства Попо.

В итальянском Турине тестируют беспилотный электробус. Пока его «знакомят» с городскими условиями. Потом он будет перевозить пассажиров, но тоже в тестовом режиме.

Ресторан в Индии уже более полувека сохраняет популярность благодаря своему фирменному блюду. Попробовать его приезжают со всей страны.

В Лондоне появилось экзотическое мороженое. В нём ни сладости, ни вкуса фруктов. Зато есть ощущение, что сел позавтракать или пообедать.

Что снится паукам? Энтомологи Лондонского зоопарка считают, что настоящие красочные сны. Такой вывод они сделали благодаря паукам-прыгунам, которых удалось исследовать.

Чемпионат мира по собачьему сёрфингу проходит в Калифорнии. Волны покоряют собаки всех пород: от 500-граммовых до крупных.

В Вашингтоне проходит соревнование ковбоев. Любители вестерна с настоящим огнестрельным оружием в руках выясняют, кто самый быстрый и меткий.

Лето – сезон самых необычных свадеб. В косовской деревне Донье Любинье невесту ждёт невероятное преображение. Колоритный макияж привлекает внимание этнологов и туристов.