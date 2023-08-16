Археологи в день своего профессионального праздника подводили итоги работы на Кольском полуострове

В центре внимания - Кольская экспедиция, которая работает на полуострове больше 50 лет. В этом году были проведены раскопки раннего неолитического жилища.

В Санкт-Петербурге в пресс-центре информационного агентства ТАСС состоялась конференция по случаю профессионального праздника Дня археолога, который отмечается 15 августа.

Одной из тем стали итоги работы экспедиции на Кольском полуострове в ходе, которой провели раскопки древнего жилища людей, относящихся к раннему неолиту.

15 августа у археологов не только профессиональный праздник, но и середина сезона, когда можно подводить промежуточные итоги работы. Об одном из научных достижений рассказал директор Института истории материальной культуры Российской академии наук Андрей Поляков.

В центре внимания - Кольская экспедиция, которая работает на полуострове больше 50 лет. В этом году были проведены раскопки раннего неолитического жилища.

Андрей Поляков, директор Института истории материальной культуры Российской академии наук: «Дело в том, что у нас были известны некоторые памятники мезолитические. Были известны поздние неолитические материалы, но существовала лакуна (пропуск. – Ред.) порядка 1000 лет в пятом-шестом тысячелетии до нашей эры. Сейчас это лакуна в жизни древнего населения Кольского полуострова нашей экспедицией закрыта».

Полученные материалы - различные каменные артефакты, которые оставили после себя древние жители Кольского полуострова. Памятников, относящихся именно к этому промежутку в 1 тысячу лет, на полуострове ранее не исследовали, теперь жизнь и быт древних людей в этом районе можно проследить в непрерывной динамике и сделать выводы о взаимосвязи живших здесь общин с другими людьми, заселявшими Арктическую зону.

Андрей Поляков, директор Института истории материальной культуры Российской академии наук: «Второе важное направление этой экспедиции – это постоянные работы с петроглифами. Петроглифы Кольского полуострова, которые известны на весь мир, и в частности петроглифы Канозеро - прекрасный комплекс».

В этом году изучают то, как эти петроглифы наносились. Рисунки относят ко II-III тысячелетию до нашей эры. Андрей Поляков отметил, что около десяти лет назад российские археологи издали первый том о каменных рисунках Канозера, теперь специалисты планируют опубликовать второй том с новыми петроглифами и с данными о том, как они связаны с рисунками в других частях севера России.