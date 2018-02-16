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День за днём с «Арктик-ТВ»16.02.18 17:30

Археологические коллекции, собранные исследователями на побережьях Кольского полуострова, представлены на выставке «Море – наше поле»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Море – наше поле. История северных морских промыслов», подготовленной совместно с Архангельским краеведческим музеем.

В приветственном слове заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая отметила глубокую историческую связь Мурманской и Архангельской областей, которая находит отражение во многих сферах жизни.

О представленных на выставке экспонатах рассказали куратором выставки – начальник экспозиционно-выставочного отдела Мурманского областного краеведческого музея Георгий Дзенисов и научный сотрудник Архангельского краеведческого музея Семён Шаврин.

Выставка представляет археологические коллекции, собранные исследователями на побережьях морей, омывающих Кольский полуостров. Посетители увидят орудия различных эпох, от каменного века до эпохи средневековья, предназначенные для рыбной ловли и зверобойного промысла. Основу выставки составляют богатейшие этнографические коллекции предметов прикладного искусства, быта и этнографии народов Севера: модели поморских судов, навигационное оборудование, предметы одежды и т.д.

Центральный экспонат временной экспозиции – поморская рукописная книга XVII века «Жемчюг», из особо ценного фонда Мурманского областного краеведческого музея. Эту книгу мореходы брали с собой в опасные промысловые экспедиции на Шпицберген «для чтения».

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Последние комментарии

Ирина
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Все пастухи и доярки пойдут работать на ферму криптовалют! Нам молока не надо, когда биткоины плодятся.
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Gonshik
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