Архипелаг Шпицберген – ни шагу назад; Баренцево и Норвежское моря под присмотром стратегической авиации России; чтим память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – важные события уходящей недели

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полёта составила более пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области; Татьяна Евгеньевна Мельникова, главная медицинская сестра МОКБ им. Баяндина; Наталья Юрьевна Гребенюк, операционная медицинская сестра централизованного оперблока МОКБ. им Баяндина.

Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев провёл заседание комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген. В обсуждении принял участие и губернатор Мурманской области. Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО: «Я думаю, все присутствующие хорошо понимают, что сейчас не самое лучшее время для развития международного сотрудничества. Скорее, человечество проходит этап углубления противоречий. Но хочу сказать, что это только повышает нашу ответственность за соблюдение основного принципа. Он, на мой взгляд, очень простой: никакие полученные Россией права и преимущества не должны быть уменьшены или ущемлены. Ни на один шаг назад мы с вами не имеем права делать». Головной российской организацией, осуществляющей экономическую деятельность на архипелаге, остаётся «Арктикуголь». Поставки добываемых на рудниках ресурсов компания ещё в 2022 году переориентировал на Мурманск. Среди перспективных направлений развития территории – туризм, судоремонт, а также научно-исследовательские и научно-образовательные направления. Вот только добраться до Шпицбергена проблематично. Но сейчас прорабатывается вопрос регулярного морского сообщения.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полёта составила более пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств. Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей.

Протаранил остановку общественного транспорта на полной скорости. Серьёзное ДТП случилось в районе Ледового озера в Мурманске. Около полудня водитель «Опеля», как сообщает пресс-служба ГИБДД, из-за неправильной скорости движения не справился с управлением своего автомобиля. В результате он столкнулся с автобусом и въехал в остановочный комплекс. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Один из ожидающих общественный транспорт пассажиров получил травму, его отправили в медицинское учреждение.

За попытку кражи товаров из магазина в Мурманске к уголовной ответственности привлечён местный житель. Его на территории торговой точки во время нарушения правопорядка задержали охранники. Сотрудники полиции доставили мужчину в отдел, где он не стал отрицать свою причастность к хищению товаров и пояснил, что в позднее время суток проходил мимо магазина и ему показалось, что дверь не заперта. Подозреваемый прошёл в торговый зал, подошёл к полке с алкогольной продукцией, выбрал понравившеюся и сложил в корзину. Но довести задуманное до конца не смог, поскольку его действия пресекли сотрудники службы охраны. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мурманчане провели торжественный митинг. В ходе него они почтили память героев, которые погибли при сражениях в Республике Афганистан.

Путешествия на край света становятся всё популярней. Например, небольшое село Териберка стало Меккой для ищущих северное сияние туристов. Но помимо Авроры увидеть здесь есть ещё много чего и для этого не обязательно нужно ехать с гидом. Теперь он может быть просто в ваших ушах…

«Лыжня России» - это массовая гонка для любителей зимнего вида спорта, которая проходит одновременно по всей стране. В столице Заполярья, спортивному событию уделили особое внимание. Центральной площадкой стал комплекс Долина Уюта.

15 февраля - Международный день операционной медсестры. Помощницы врачей из детской областной больницы рассказали о свой профессии съёмочной группе «Арктик-ТВ».

Пять дней гитарной классики – в закрытых городах региона прошла серия мастер-классов от столичного педагога. Это часть проекта заозерского музыканта Никиты Симагина - творческая школа игры на гитаре «Звучит как надо».

Конкурс красоты «Сияние Арктики» вышел на финишную прямую. Кто же победил в итоге, расскажем прямо сейчас...

«Уроки для принцев и принцесс» - так называется один из проектов организации «Заполярье без сирот», инициаторы которого провели встречу с волонтёрами. А помочь в хорошем деле может каждый из нас…

Уже через месяц состоятся выборы Президента России. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» узнала об отношении к голосованию у земляков.