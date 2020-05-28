Архитекторы из разных стран поборются за право преобразить Долину Уюта

Речь идёт о пустыре между Кольским проспектом и улицей Ломоносова. Стимул тоже хороший, призовой фонд почти 6 миллионов рублей. Конкурс объявили региональный Центр городского развития совместно с правительством Мурманской области.

Конкурсантам нужно преобразовать пустующую территорию в современное общественное пространство, адаптированное под заполярный климат. К участию приглашаются российские и зарубежные профессиональные команды со стажем более 3 лет в области архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств, и команды студентов.

Конкурс проходит в двух категориях, в каждой из них определят по три победителя.

Команда, занявшая первое место в категории профессионалов, будет допущена к реализации проекта. Заявки будет оценивать международное жюри из признанных экспертов в области архитектуры.