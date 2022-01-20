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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.01.22 19:30

Архитектурная подсветка украсила ещё два мурманских дома, расположенных на перекрёстке проспекта Ленина и улице Егорова

Художественная подсветка домов не только красивое дизайнерское решение, но и дополнительный источник света, что особенно актуально в условиях полярной ночи. Тёплый свет подчёркивает историческую ценность зданий города, повышает туристический потенциал и просто радует своей красотой проходящих мимо людей, отмечают инициаторы проекта. 

Юлия Коршунова, мурманчанка: «Я живу на улице Егорова и поэтому часто прохожу через перекресток проспекта Ленина и улицы Самойловой. Был такой контраст, когда я обратила внимание, что появилась новая иллюминация, художественная подсветка. Мне показалось это очень приятным и классным решением, потому что дома перестают быть функцией в городском пространстве и приобретают художественный смысл и становятся объектом эстетического восприятия».

Световую подсветку на многоэтажках в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Егорова монтировали в течение двух месяцев. Примечательно, что добрые жильцы «капитанских» домов не раз открывали окна и угощали бригаду рабочих. Но не все были так дружелюбно настроены, многих интересовал вопрос стоимости этой красоты.

Иван Суханов, представитель мурманской строительно-монтажной компании: «Жильцы за это не платят, здесь стоит отдельный счётчик, этим занимается администрация города. На подсветку одного дома тратится электричества не больше, чем включенный чайник. Специально продуманные российские технологии, которые экономят электричество в данной ситуации».

Срок службы небольших лампочек – 10 лет, поэтому радовать местных жителей и гостей города они будут ещё очень долго.

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Последние комментарии

Виктор
20.01.22 08:42
Жил здесь на улице Серафимовича и в 1961 году пошел в 28 школу, в 90-ых был там, смотрю дома с заборами, с гаражами, не думал, что ещё остались. Такие дома, как описано, про пенсионеров, в 60-ых было
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