Архивной службе Мурманской области - 100 лет, а муниципальному архиву ЗАТО Александровск в этом году исполнится 15

Защитить и сохранить документ: от разрушительного действия времени, пыли, температурных перепадов и просто грязных рук – вот в чём основная задача архивиста. Получить эту информацию, тем не менее, несложно. Достаточно сделать запрос, а специалист найдёт и обработает нужное.

Елена Грубляк, директор МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Александровск»: «Архивная информация находится немного в тени, но пользуются ею очень много людей. Есть много каналов связи с архивом: это и личное обращение, и посредством почтовой связи, портал «Госуслуги», через МФЦ. Архивист принимает работу кадровика: приказы, документы по личному составу… И плюс к этому – описание организации, то, чем мы занимаемся. Это работа делопроизводителя».

Раньше при оформлении пенсии граждане также шли в архив, теперь эту работу выполняет Пенсионный фонд. Сведениями о местах работы и справках о доходах специалисты обмениваются внутри системы, не задействуя при этом будущего пенсионера. Но порой, например, при утере трудовой книжки, копий договоров или иной личной документации александровцам всё же приходится лично посещать учреждение. При этом важно назвать специалисту точные годы работы или службы, а также наименование организации, в которой работник в прошлом числился.

Елена Грубляк, директор МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Александровск»: «Для наведения любой информации нужны какие-то хронологические рамки и первичные поисковые данные. Найти можно много чего, но от чего-то отталкиваться всё-таки нужно. Как правило, без ответа запросы не оставляем: всегда пишется дополнительный запрос, информационное письмо гражданину».

Словом, ни одно обращение точно не останется без внимания. Принять документацию на хранение правильно – тоже целая наука: необходимо соблюсти хронологический порядок, аккуратно сложить и подшить каждый листок. Для удобства – верно проименовать и пронумеровать полученные от организаций дела и документы. И даже на этом работа с бумагами не считается завершенной.

Анжела Демчишина, ведущий архивист МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Александровск»: «Документы складываются в шкафы, либо стеллажи. Если стеллажи деревянные, то они с особой противопожарной пропиткой. Определенные короба, как вы видите, всё чётко и аккуратно, в хронологическом порядке… Смотрим и можем видеть всё в хронологии».

Температурный режим в хранилище поддерживается постоянный – это +17-18 градусов. Влажность не больше и не меньше – 50-55%. Такие условия обеспечивают защиту от плесени и максимально длительное хранение бумаг. Кстати, в александровском архиве есть уникальные свидетельства первых фактов фиксации заработной платы работникам начала ХХ века.

Такие записи должны быть обнародованы, уверены хранители времени. Ведь это история малой родины, рассказывать её стоит, и в первую очередь, детям. С прошлого года в архиве активно проводят экскурсии, где знакомят ребят со значимыми событиями большого ЗАТО. Попасть в хранилище можно и виртуально, есть страничка в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/arhivzatoa.

Елена Грубляк, директор МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Александровск»: «Мы начали активно вести деятельность в социальных сетях, группу сделали, начали заниматься публикацией документов».

Для юных александровцев специалисты архивного учреждения проводят городские квесты. А для самих работников архивной службы накануне юбилея организовали ряд праздничных концертов и вечеров. Например, первыми архивистов приняли в Школе искусств Полярного.

Наталья Чернышова, заместитель директора МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Александровск»: «Благодарим школу искусств, первыми мы видели сегодня эти номера и были в большом восторге».