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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.25 19:30

Архивные документы раскрывают тайны

Благодаря их внимательному изучению экс-глава ЗАТО Скалистый Владимир Мусатян установил интересные факты, связанные с названием города Гаджиево. Об этом и многом и другом он пишет книгу.

Раньше военный город Гаджиево был посёлком и назывался Ягельная губа, в 1967 года его переименовали в честь Героя Советского Союза Магомета Гаджиева. Долгое время считалось, что предложение о смене названия на Гаджиево изначально предложил подводник и тоже Герой СССР Николай Лунин, но это не так, считает Владимир Мусатян.

Владимир Мусатян, глава ЗАТО Скалистый (2000-2007 гг.), подводник, капитан 1 ранга в отставке (запись телефонного разговора): «Я увидел в документах, которые мне прислали из Мурманского областного архива письмо, которое прислали в исполнительный комитет Мурманского областного Совета депутатов трудящихся, где он ссылается на протокол №37 от 10 апреля 1967 года. А до того мне из архива в Гатчине прислали постановление военного Совета, тоже несколько переименований, но 26 апреля. Получается, что Североморский отдел Географического общества раньше предложил».

В то время Североморский отдел Географического общества и его Совет возглавлял морской офицер Петр Тимофеевич Галков. Именно он вместе с членами Совета инициировал переименование Ягельной Губы в Гаджиево.

Учитывая, что исследователь этого дела Владимир Мусатян - бывший глава ЗАТО Скалистый и экс-председатель местного Совета депутатов, для него сохранение исторической правды стало делом чести.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Найденные исторические документы мы решили увидеть собственными глазами. Поэтому пришли в областной архив, где сотрудники показали их нам в целости и сохранности».

Документы нашли сотрудники архива в Фонде исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов трудящихся, который в те годы был высшим органом управления в нашем регионе.

Вячеслав Беглов, главный архивист отдела научного использования и публикаций архивных документов Государственного архива Мурманской области: «В связи с ходатайством Североморского горисполкома и военного Совета Краснознаменного Северного флота исполнительный комитет областного комитета трудящихся решил… К этому решению есть ещё несколько документов помимо черновика решения. Есть ещё некоторое обоснование, так как переименование населённых пунктов в СССР осуществлялось через Президиум Верховного Совета РСФСР. В этих документах есть такая метка: «Хранить постоянно». Подразумевается, что они будут храниться, пока стоит земля русская и пока стоит архив».

Помимо сотрудников архивов помощь в восстановлении исторической справедливости оказал сын Петра Галкова – Михаил. Он помнит, детскую жизнь в небольшом заполярном городе до переезда в Санкт-Петербург. И, конечно, труды своего отца. Петр Тимофеевичи был очень активным гражданином, членом журналистов СССР и полярником. Изучал экспедиции Седова, интересовался историей жизни героев и известных деятелей нашего края.

Михаил Галков, сын Петра Галкова: «Я очень рад, что Владимир Ашотович нашёл какие-то документы, которые восстанавливают определенную степень справедливости. И очень приятно, что мой папа приложил к этому руку. Я видел этот протокол заседания Североморского отдела, где он вносил предложение, направить в соответствующие органы письма и ходатайства о переименовании. Там была речь не только о посёлке Гаджиево, но и других местах».

После того, как в 80-х годах прошлого века город претерпел ряд переименований, вернуть ему имя героя-подводника Гаджиева удалось только в 1999 году. И здесь уже постарался Владимир Мусатян, как председатель Совета депутатов. Большую поддержку ему оказал тогда командующий 3 флотилии подводных лодок Юрий Сухачев.

Владимир Мусатян, глава ЗАТО Скалистый (2000-2007 гг.), капитан 1 ранга в отставке (запись телефонного разговора): «Я с благодарностью вспоминаю Сухачева Юрия Александровича, командующего 3 флотилией. Если вопросы возникали, я к нему приезжал, обсуждали эти вопросы. А Совет депутатов, который тогда принял решение о переименовании, я считаю, что он совершил подвиг».

Все найденные факты Владимир Мусатян подробно опишет и сохранит в своей книге, которую сейчас создаёт. Она будет посвящена истории Гаджиево и экипажу подлодки К-23, на которой погиб командир дивизиона и Герой Советского Союза Магомет Имадутдинович Гаджиев.

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