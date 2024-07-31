День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.07.24 08:45
Арина Авдеева узнала у Андрея Чибиса, почему он пропускал во время учёбы лекции, но получил пятёрку на экзамене по предпринимательскому праву
Сегодня вопросы главе региона задаёт Арина Авдеева. Первое, о чём поинтересовалась Арина, это периодом обучения Андрея Владимировича в Московском госуниверситете.
- Помните ли Вы какие-нибудь интересные случаи, может быть, курьёзные? – спросила она.
- Это был филиал университета, - сразу же уточнил Андрей Чибис. – Я учился в городе, в котором я родился, в городе Чебоксары. А студенческая жизнь всегда полна разных сюжетов приключений. Не скрою, я, будучи студентом, очень активно работал, в том числе занимался и предпринимательской деятельностью…
Выпуски нового проекта будут выходить по средам на сайте «СеверПост» и в эфире телеканала «Арктик-ТВ».
Проект программы «Здесь вопросы задаю я!» реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.
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Последние комментарии
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
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Анна
26.07.24 19:35
Моя дочка может задать по-настоящему неудобный вопрос Николаю: где папа? Но он не хочет с ней разговаривать.
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