Арина Авдеева узнала у Андрея Чибиса, почему он пропускал во время учёбы лекции, но получил пятёрку на экзамене по предпринимательскому праву

Сегодня вопросы главе региона задаёт Арина Авдеева. Первое, о чём поинтересовалась Арина, это периодом обучения Андрея Владимировича в Московском госуниверситете.

- Помните ли Вы какие-нибудь интересные случаи, может быть, курьёзные? – спросила она.

- Это был филиал университета, - сразу же уточнил Андрей Чибис. – Я учился в городе, в котором я родился, в городе Чебоксары. А студенческая жизнь всегда полна разных сюжетов приключений. Не скрою, я, будучи студентом, очень активно работал, в том числе занимался и предпринимательской деятельностью…

Выпуски нового проекта будут выходить по средам на сайте «СеверПост» и в эфире телеканала «Арктик-ТВ».

Проект программы «Здесь вопросы задаю я!» реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.