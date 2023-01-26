Арина Кузнецова и Ирина Ткаленко: о проекте «Риал лайф», или Легко ли выпускать в жизнь воспитанников детских домов

На базе организации «Заполярье без сирот» с помощью грантовой поддержки полгода назад запустили проект «Риал лайф». Задача инициаторов - научить воспитанников детских домов практическим навыкам для повседневной самостоятельной жизни после выпуска.

Как пришла идея создать проект? Чему обучают ребят? Как они на это реагируют? Об этом и не только пойдёт разговор в программе

«Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Ариной Кузнецовой и Ириной Ткаленко, координаторами проекта «Риал лайф».