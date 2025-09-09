Арины Чубарь: о проекте «СкульптурNO» - искусство, технологии и история

Мурманский областной художественный музей реализует проект «СкульптурNО» по восстановлению 10 исчезнувших в прошлом веке из центра Мурманска гипсовых скульптур, обладающих художественной ценностью. Проект призван сохранить память о значимых культурных объектах, подчёркивая важность сохранения исторического наследия и преемственности поколений.

Поскольку информации о них сохранилось крайне мало, специалисты - художники Ренат и Владислава Давлетшины воссоздали арт-объекты на основе архивных фотографий и опыта профессиональных скульпторов Академии художеств имени И. Репина - всё это в рамках XV грантового конкурса проектов «Музеи Русского Севера». Задача проекта - интегрировать в учебную и досуговую деятельность будущих гидов, историков и художников Мурманска, а также в деятельность практикующих гидов и туристические маршруты, искусство гипсовой скульптуры. Это послужит стимулом активации интереса молодёжи к объёмным средствам выразительности, истории облика города, повысит привлекательность культурно-познавательного туризма, расширит границы деятельности музея.

«СкульптурNO» — это не только возвращение утраченных «гипсовых» фигур в уменьшенном формате, но и попытка вдохнуть новую жизнь в культурное пространство Мурманска, объединив прошлое и современность, пространство города и художественный музей.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Арины Чубарь, руководитель проекта «СкульптурNO», заведующий отделом по работе с посетителями Мурманского областного художественного музея, рассказывает о том, как возникла идея воссоздать утраченные скульптуры Мурманска, какие цели преследует проект и как он поможет сохранить культурное наследие города.