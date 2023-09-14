Арктическая экспедиционная группировка Северного флота, которая действует в Северном Ледовитом океане, прибыла к архипелагу Новосибирские острова в море Лаптевых

Корабли и суда обеспечения корабельной группировки заняли места якорных стоянок в заливе Стахановцев Арктики в районе острова Котельный и приступили к плановому пополнению запасов.

На переходе морем Лаптевых экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» провели ряд учений по охране и обороне. Участники тренировки отработали действия боевых расчётов, комплексов противолодочного вооружения, а также личного состава антитеррористических подразделений.

За время арктического похода корабли и суда обеспечения прошли более 6500 морских миль.

Напомним, 12-й поход арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана стартовал 10 августа. Во время перехода североморцы организуют учения по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности. Ряд тренировок уже прошли у архипелагов Земля-Франца Иосифа и Новая Земля.