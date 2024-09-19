Арктическая гостиная открыла IV Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге

Представительницы бизнеса, науки и различных бизнес-индустрий Мурманской области представили своё видение развития Арктики.

В Мурманской области женщины занимают ключевые и руководящие должности, трудятся на предприятиях и занимаются бизнесом, при этом не забывая и о семейных обязанностях.

О том, какой вклад в развитие Арктики внесли женщины и какие перспективы развития они видят в каждом направлении, северянки рассказали на IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Арктическую гостиную открыл министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков.

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ: «Абсолютно ключевую роль играют женщины. Я уже не говорю про Мурманскую область, которая, мне кажется, кубок в этом точно заслужила. Потому что команда Андрея – это команда совершенно потрясающих женщин, девушек, которые действительно из парадигмы жизнепреодоления, действительно уже создают парадигму комфортной, счастливой жизни. «На Севере – жить» - это потрясающая формула, она войдёт в историю, я думаю».

Форум объединил лидеров разных направлений. Например, о работе женщин на промышленных предприятиях рассказала заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом»: «И мы для этого много уже сделали. Пять лет назад мы не могли себе представить, что женщины будут на ледоколе. Сейчас 23 женщины в командном составе, 75 женщин на море у нас служат, 250 – на берегу».

Креативную индустрию представила дизайнер Александра Гапанович. Северянка, завоевавшая мировую известность, продемонстрировала гостям свои работы, вдохновленные Севером и его природой.

Александра Гапанович, дизайнер-модельер: «Я такая личность, которая проявляется и говорит о своей любви к Мурманску, к России через творчество, через одежду».

Активно был представлен и гастрономический сектор. Блюда Арктической кухни украшали столы, а о планах гастротуризма участникам рассказала Екатерина Шаповалова, руководитель проекта «Гастрономическая карта России».

Екатерина Шаповалова, руководитель проекта «Гастрономическая карта России»: «И уже очень скоро, я думаю, что мы с вами увидим на полках наших специализированных магазинов и, в том числе онлайн, продукцию со специальной маркировкой «Арктическая кухня». Мы всячески над этим работаем, в том числе при поддержке правительства Мурманской области».

Выступая на форуме, участницы подчеркивали, что сегодня для них нет ничего невозможного. Неизменно важным для женщин остаётся и создание семьи. Вклад жён военнослужащих в развитие гарнизонов Мурманской области отдельно отметил глава региона Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Отдельно спасибо я хочу сказать жёнам наших военных. У нас большое количество военных, которые защищают нашу страну и на дальних подходах, и в море, под водой, и в зоне проведения специальной военной операции. И вы знаете, жёны, которые не просто их ждут дома, которые заботятся о семье. Жены активно участвуют в развитие тех военных гарнизонов, которые мы сегодня развиваем при поддержке правительства».

Объединить женщин флотских городов удалось руководителю Единого волонтёрского центра региона Евгении Чибис. Благодаря прошлогоднему Евразийскому женскому форуму программу поддержки жён военнослужащих вывели на федеральный уровень.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Евразийский женский форум позволил мне найти новые контакты, сконтактировать с мастерской управления «Сенеж», с президентской платформой «Россия – страна возможностей». И мы сделали отдельную программу для женщин-лидеров флотских городов. Я уверена, что возможности Евразийского женского форума, новые контакты, новые контакты с мировыми партнёрами, внимание к Арктическому региону, внимание к промышленности, внимание к актуальным проблемам женщин и новым возможностям для женщин дадут, безусловно, рост всех наших женских категорий в промышленности, в экологии, в творчестве, в продовольственном секторе. И спасибо за то, что есть такие площадки».

Главная тема форума «Женщины за укрепления доверия и глобальное сотрудничество» отражает сегодняшнюю действительность, когда женщины могут применить свои профессиональные навыки в любой сфере и внести вклад в развитие Арктики и страны.