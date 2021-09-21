Арктическая группировка Северного флота прибыла к архипелагу Новосибирские острова

Корабли «Североморск», «Георгий Победоносец» и суда обеспечения встали на якорь в заливе Стахановцев Арктики недалеко от острова Котельный.

Во время перехода по морю Лаптевых силы Северного флота отработали учения по обороне кораблей, а также тренировали навыки спасения моряков с потерпевшего крушение судна. Экипажи «Североморска» и «Георгия Победоносца» стреляли корабельной артиллерией по воздушным и морским целям. Морпехи отразили нападение условного противника. В море Лаптевых экипаж вертолёта Ка-27 выполнил воздушную и ледовую разведку.

Артём Анфиногенов, командир ракетно-артиллерийской боевой части БПК «Североморск»: «В ходе проведения данных стрельб все цели были успешно поражены. По работе материальной части и действия состава боевых расчётов недостатков не выявлено, замечаний нет».