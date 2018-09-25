Арктическая группировка Северного флота прибыла к острову Котельный в море Лаптевых

Боевые корабли и суда обеспечения Северного флота, входящие в арктическую группировку, прибыли к острову Котельный в море Лаптевых.

Здесь экипажи кораблей обеспечат проведение тактических учений, а также проведут ряд мероприятий по боевой подготовке.

Накануне отряд во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» успешно преодолел ледовоопасные районы Восточно-Сибирского моря, а также пролив Санникова в сопровождении атомного ледокола «Вайгач». Во время такого прохода активно помогали вертолётчики, они передавали информацию о ледовой обстановке и указывали наиболее безопасное направление.

Всего за время арктического дальнего похода корабли и суда Северного флота прошли более семи тысяч миль.