Арктическая группировка Северного флота провела противолодочное учение в районе трассы Северного морского пути

Экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» Северного флота, который в составе Арктической группировке выполняет задачи в восточных районах Карского моря, отрабатывал навыки поиска субмарин условного противника, маневрирования и слежения за подводными объектами.

Особенность учения в применение противолодочной авиации, которая взаимодействует с корабельными комплексами. Вертолёт ставит на поверхность гидроакустические буи, а под воду специальную станцию.

На завершающем этапе учения экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» выполнил практические стрельбы реактивными бомбомётными установками, а также отработал применение торпедного и ракетно-торпедного вооружения по имитированной цели электронными пусками.

Ранее экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника.