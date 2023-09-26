Арктическая группировка Северного флота провела учение на мысе Челюскин – самой северной континентальной точке суши в Арктике

Учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье началось при поддержке корабельной авиации.

С борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», возглавляющего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два вертолёта Ка-27, которые доставили на побережье десантно-штурмовые группы морских пехотинцев. Затем к высадке морского десанта приступил большой десантный корабль «Александр Отраковский».

После этого морпехи провели ряд тренировок по ведению рейдовых действий на незнакомой местности в Арктике. Военнослужащие Северного флота также отработали захват берегового плацдарма, поиск, окружение и уничтожение диверсантов.

Личный состав выполнил боевые стрельбы из автоматов, пулемётов и гранатомётов.