Арктическая группировка Северного флота провела учение по противовоздушной обороне в районе трассы Северного морского пути
Экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений при помощи зенитных ракетных комплексов «Кинжал» и артиллерийских установок.
В целях противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях были отработаны постановки пассивных и активных помех комплексами радиоэлектронной борьбы, а также выполнена постановка аэрозольной защиты отряда кораблей и судов обеспечения.
Учение проходило в сложных погодных условиях при сильном порывистом ветре. Отряд продолжит тренировки, направленные на обеспечение безопасности морской и экономической деятельности России в Арктике и организации обороны островных территорий.