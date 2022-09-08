Арктическая группировка Северного флота провела учение по противовоздушной обороне в районе трассы Северного морского пути

Экипажи кораблей и судов арктической группировки Северного флота провели комплексное учение по противовоздушной обороне с боевой стрельбой в акватории Карского моря в районах, близких к трассе Северного морского пути.

Экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений при помощи зенитных ракетных комплексов «Кинжал» и артиллерийских установок.

В целях противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях были отработаны постановки пассивных и активных помех комплексами радиоэлектронной борьбы, а также выполнена постановка аэрозольной защиты отряда кораблей и судов обеспечения.

Учение проходило в сложных погодных условиях при сильном порывистом ветре. Отряд продолжит тренировки, направленные на обеспечение безопасности морской и экономической деятельности России в Арктике и организации обороны островных территорий.