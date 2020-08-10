Арктическая группировка Северного флота встала на рейд в порту Диксон

Диксон – самый северный посёлок континентальной части России, расположенный на Таймыре.

Ближайшее время североморцы войдут в Енисейский залив в Дудинке, в конце недели состоятся учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

В настоящее время экипажи кораблей и судов отрабатывают мероприятия боевой подготовки. В девятый арктический поход группировка вышла из главной базы Северного флота – города Североморска 5 августа. За время перехода по Баренцеву и Карскому морям моряки прошли более 1100 миль .

После учений на полуострове Таймыр североморцы продолжат поход по трассе Северного морского пути на восток до Берингова моря. Возвращение кораблей в Североморск ожидается во второй половине октября. Вместе с военнослужащими в походе принимает участие экспедиция Русского географического общества, а также гидрографы Северного флота.