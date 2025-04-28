«Арктическая кухня» – наш северный бренд, о котором знают уже не только в России, но и в мире

Но научиться вкусно готовить эти блюда не так просто, как кажется. Ведущие шеф-повара Мурманска провели для будущих специалистов общепита тематический мастер-класс.

Мастер-классы от поваров арктической кухни для студентов проводят регулярно, но в таком масштабном формате впервые. Увидеть, как профессионалы здесь и сейчас готовят кулинарные шедевры, смогли студенты Мурманского арктического университета, колледжей Момота, информационных технологий и индустриального, а также молодёжь из Детского дома творчества Снежногорска.

Анастасия Даронда, студент МАУ: «Очень радостно видеть, что проект «Арктическая кухня» сейчас получает такое широкое развитие. У нас уже не одно предприятие общепита открывается, в котором готовят нашу кухню. Мне самой очень нравятся блюда из оленины и нашей северной рыбы. Палтус – мой любимый вид рыбы».

На мероприятии для будущих специалистов сферы общепита шеф-повара готовили два блюда: палтус с соусом из древесных грибов и рафаэлло из печени трески, а также сердце оленя с пшеничной кашей на сливках и соусом из черники.

Максим Волков, шеф-повар ресторана: «Оленина – местная фишка, назовем это так. А сердце оленя – сердце этой фишки. Если уж что-то демонстрировать, то самое главное, самое крутое».

Такие мастер-классы проводят, чтобы развивать у студентов гастрономический вкус. И тогда, после обучения, придя на работу они смогут создать не только уже популярные блюда, но и придумывать собственные.

Константин Говзбит, ответственный за социально-воспитательное обеспечение в естественно-технологическом институте МАУ: «Они очень погружены в это. Сами постоянно придумывают новые блюда, разрабатывают их. Также участвуют в образовательных программах, таких как «Профессионалитет», «Абилимпикс».

По словам специалистов, большинство молодых людей, выбравших специальность в сфере общепита, по окончании обучения трудоустраиваются по профессии. А это значит, что будущее у «Арктической кухни» есть.