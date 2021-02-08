Арктическая кухня пришлась по нраву жури конкурса

Проект #ВкусАрктики, разработанный одной из мурманских компаний, стал лауреатом второй степени в номинации «Лучший гастрономический тур» в финале VII Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

Всего конкурсному жюри было представлено 202 проекта из 46 регионов России.

#ВкусАрктики был разработан с акцентом на погружение туристов в основы саамской, поморской и современной арктической кухни в заведениях общественного питания. Тур так же знакомит участников с историей, культурой и бытом народов Кольского полуострова.