Арктическая летняя школа объединила северную и столичную молодёжь

В Мурманске стартовала летняя Арктическая школа. Цель проекта – объединить студентов разных специальностей и вузов в одну команду для улучшения городской среды Мурманска. Проанализировать пространственную инфраструктуру Росляково, Петушинки и Абрам-Мыса предстоит 18 студентам Мурманского арктического университета и Высшей школы экономики.

Мила Мурзина, студентка магистратуры ВШЭ по специальности «Анализ данных в девелопменте»: «У нас очень мощная по компетенциям команда собралась. Есть и урбанисты для исследования города, есть аналитики, которые с данными помогут, даже есть дизайнеры, которые всё красиво оформят и будут на город под другим углом смотреть. Я очень рада здесь быть и привносить свой анализ для команды».

Урбанистика исследует улучшение пространств на стыке разнообразных дисциплин, поэтому в команде Арктической летней школы столкнутся студенты с разными точками зрения на городское развитие.

Кирилл Пузанов, доцент Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского факультета городского регионального развития: «Мы все живём в городе, у нас у всех есть какое-то представление о том, что такое город, как он должен выглядеть. И вот встречаются студенты с разным, например, бакалаврским образованием: кто-то градостроитель, кто-то дизайнер, кто-то архитектор, кто-то экономист, кто-то социолог. Они начинают спорить, а как же должен выглядеть город? Вот это самое вкусное и самое интересное».

В полевых условиях участники будут изучать вопрос, как улучшить то, что уже существует в городском ландшафте, при этом не навредив изначальной задумке градостроителей. Конечно, одним из первостепенных факторов станет и мнение местных жителей.

Гоша Качара, студент ВШЭ по образовательной программе «Городское планирование»: «Мы разбиты на три команды, у каждой команды есть своя территория, на которую мы будем выезжать и смотреть уже напрямую. Это то, что я жду больше всего, потому что работа в поле и работа с местными жителями – это прекрасно».

Студентам предстоит изучить районы, собрать данные о сильных и слабых сторонах городского пространства, опросить жителей, представить своё видение и, конечно, договориться, потому что главная цель проекта – это коммуникация.

Кирилл Пузанов, доцент Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского факультета городского регионального развития: «Основной результат работы – это команда, которая какими-то новыми силами, какими-то новыми компетенциями начинает обладать и которая учится взаимодействовать. Сам факт того, что встретились студенты из разных вузов и пытаются говорить на одном языке про какую-то территорию, уже является ценностью. Если у них получилось выстроить диалог между собой, значит, уже получилось».

Арктическая летняя школа станет платформой для объединения не только студентов, но и академического сообщества, органов государственной и муниципальной власти. Такая коммуникация поможет не ограничивать потенциал молодёжи, готовой вносить свежие идеи в развитие городов.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы понимаем, что студенты действуют достаточно свободно, у них нет таких ограничений, как, например, у наших разработчиков мастер-планов, нет таких ограничений, как у архитекторов, которые в своё время делали генеральный план города Мурманска. И они могут более свободно и свежо подойти к развитию территорий».

Что ожидать от финального проекта, пока неясно, но однозначно можно сказать одно: уважение и любовь к облику районов Мурманска в работу внесут не только наши студенты. Многие из столичных участников команды не впервые в Заполярье и откликнулись на заявку для того, чтобы вернуться в полюбившееся им место.

Мила Мурзина, студентка магистратуры ВШЭ по специальности «Анализ данных в девелопменте»: «Мне очень интересна Арктика, я была в Мурманске всего пару дней зимой. Мне очень понравилось всё: от погоды зимней, зимних пейзажей до ветряков огромных. И когда мы мимо проезжали, я подумала, как эти люди, которые здесь когда-то всё строили, через что они проходили, чтобы вообще создать здесь город. Мне стало интересно, как сейчас можно изменить его, чтобы людям теперь здесь стало жить ещё комфортнее, ещё веселее и лучше».

Гоша Качара, студент ВШЭ по дисциплине «Образовательная программа городского планирования»: «Планы на этот проект – посмотреть на территорию под новым углом. Я был здесь в прошлом году, но в качестве туриста вместе со своими друзьями. А сейчас хочется посмотреть с исследовательской точки зрения, посмотреть с точки зрения городского планировщика. Предложить планы, какие-то решения для жителей Мурманска, для того чтобы их жизни стали лучше».

Финальный проект команда студентов представит 6 июля.

Организаторами школы выступили: правительство Мурманской области, Высшая школа урбанистики Высоковского и Мурманский арктический университет.