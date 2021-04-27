Арктическая земля – северянам!

Формирование комфортной городской среды, арктический гектар и доклад руководителя Корпорации развития Мурманской области. В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В Мурманской области продолжается реализация проекта по формированию комфортной городской среды. В этом году планируется благоустроить 128 дворовых территорий - это примерно на уровне прошлого года. На эти цели выделен 751 миллион рублей. Ещё почти 254 миллиона запланированы для благоустройства общественных пространств в муниципалитетах. Об этом на заседании комитета в областной Думе рассказали представители профильного министерства.

Ещё один доклад - от Корпорации развития Мурманской области. Директора организации пригласили, чтобы обсудить последний доклад Контрольно-счётной палаты. У её представителей были вопросы к организации работы корпорации. После длительного обсуждения признали, что со стандартными оценками к деятельности корпорации подходить нельзя.

Проблема оценки возникает из-за того, что структура работает с бизнесом, и, зачастую, перспективы выгоды - долгосрочные. Ведь некоторые проекты начинают приносить ощутимые деньги в бюджет лишь спустя несколько лет.

Светлана Панфилова, генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области»: «Хотелось бы отметить, что в других регионах, где есть корпорации, функции «единого окна» также переданы акционерным обществам. Там отмечают схожие трудности в оценке их работы. Также на обсуждениях принимаются компромиссы какие-то».

Делать выборку за один год практически не реально. Смотреть надо на динамику в целом, считают депутаты. Они же отметили положительные результаты работы Корпорации развития Мурманской области.

Также депутаты обсудили федеральный закон об арктическом гектаре. Его суть в том, что жители Мурманской области смогут получить в пользование до одного гектара земли. А через пять лет, при условии ведения хозяйственной деятельности на полученной земле, смогут претендовать и на второй гектар. Представители комитета считают, что инициатива эта полезная и планируют рекомендовать её к принятию на следующем заседании областного парламента.