«Арктические корни». Каким будет уникальный спектакль, расскажут журналисты «Вечёрки»

Вчера руководитель мурманского предприятия «Электротранспорт» Сергей Коробков сделал громкое заявление. Он сообщил, что один мурманский сайт на протяжении последних месяцев пишет о работе мурманского перевозчика недостоверную информацию. Так, накануне 8 марта сайт опубликовал новость о том, что «Электротранспорт» останавливает движение автобусов в праздничные дни. Кому и для чего нужно вводить в заблуждение мурманчан, разбирались журналисты «Вечерки».

Мурманчанин выиграл полмиллиона рублей на Всероссийском конкурсе молодёжных проектов. На эти деньги он вместе с группой единомышленников обещает уже летом реализовать проект «Арктические корни». Каким будет уникальный спектакль? Об этом читайте в сегодняшней «Вечёрке».

Три мурманских подростка гуляли на крыше 9-этажки на улице Скальной. К счастью, нашлись разумные взрослые, которые не только сфотографировали подростков и написали об этом в Интернете, но ещё и вызвали полицию. Кто виноват в подобных историях, и как не допустить трагедии, расскажет «Вечерний Мурманск».