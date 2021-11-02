Арктические мотострелки проходят ревакцинацию

В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота, которая размещена в Алакуртти, проходит плановая ревакцинация. Весь личный состав, гражданские служащие соединения и семьи военнослужащих получают прививку против новой коронавирусной инфекции.

Ревакцинация в медпункте проходит в плановом порядке. Каждый день около 100 человек после осмотра врачом вакцинируются двухкомпонентной вакциной «Спутник-V».

У военнослужащих сформировался коллективный иммунитет к ковиду. Случаи заболевания среди мотострелков крайне редки, все они протекают в лёгкой форме.

Алексей Газенбуш, лейтенант медслужбы арктической мотострелковой бригады Северного флота: «После второй вакцины они получают куар-код на госуслугах и семья в полном составе может посещать любые города России без каких либо ограничений».