Арктические мотострелки провели учения с боевыми стрельбами

В Заполярье недалеко от Алакуртти состоялось батальонное тактическое учение, в котором приняли участие подразделения отдельной арктической мотострелковой бригады. Военные отрабатывали действия по приведению в боевую готовность, отражению нападения противника, преодолевали условно заражённые участки местности.

Одна из главных задач учения – отработка батальоном совместных действий при ведении огня из стрелкового оружия, боевых машин, по целям, имитирующим бронетехнику. Помимо этого, военнослужащие тренировались поражать низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника. Во время тренировки активно применялась беспилотная авиация.

Мотострелки отработали задачи и по прорыву обороны условного противника, нанесению ударов артиллерией и авиацией.

Штаб учений высоко оценил усилия личного состава подразделения. По словам командиров, личный состав отлично справился с поставленными учебно-боевыми задачами, несмотря на большое число новичков среди бойцов.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих и более 80 единиц боевой и специальной техники. Огневую поддержку мотосрелков обеспечивали самолёты Су-24 Северного флота.