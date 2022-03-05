Арктические мотострелки Северного флота на полигоне в Кандалакшском районе отработали стрельбу 120-мм минами

Фёдор Хабаров, командир миномётной батареи мотострелкового батальона отдельной мотострелковой бригады: «У нас проходит подготовка к всероссийским соревнованиям «Мастер артиллеристского огня». Миномётный взвод представляет Северный флот на этих соревнованиях».

Тренировки были организованы как в дневное, так и в ночное время. Стреляли миномётчики из комплекса «Сани» калибра 120 мм. Военнослужащие отрабатывают нормативы по подготовке орудий к стрельбе, обнаружению целей и корректировки огня, организации связи между расчётами.

Провели мотострелки и конкурс на лучший расчёт, который должен быстрее и точнее других поразить мишени на расстоянии от 1000 до 1500 метров. Также подразделения миномётчиков выполняли нормативы по вождению на штатных автомобилях «Урал» по специальной трассе с различными препятствиями.