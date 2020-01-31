Арктические преференции - под частные инвестиции

Для инвесторов готовых вкладывать средства в развитие Арктической инфраструктуры создадут продвинутую систему преференций. Об этом на заседании правительства сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Камбин одобрил пакет законопроектов, которые предусматривают льготы для инвесторов, планирующих реализовать новые проекты в Арктике. Цель создание благоприятных условий для вложения частных инвестиций, освоения уникальных месторождений и предоставления новых рабочих мест. Благодаря этому должно повыситься качество жизни в Арктике, сообщил глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

При получении статуса резидента у зарегистрированной в Арктике компании или предпринимателя появятся налоговые льготы и неналоговые преференции. Но это при условии, что они будут готовы реализовать инвестиционный проект или запустить вид экономической деятельности, а также вложить не менее 10 миллионов рублей в любую территорию Арктической зоны. Кроме того, законопроекты предусматривают поддержку не только добычных проектов. Им предоставят нулевую ставку налога на прибыль в течение 10 лет.

Предусмотрен и ряд неналоговых преференций. В результате кабинет министров поддержал предложенный пакет законопроектов. В ближайшее время документы передадут в Госдуму для дальнейшего рассмотрения.