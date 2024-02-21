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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.24 19:30

«Арктические сезоны»: масштабный проект – областной смотр-конкурс стартует в Мурманской области

В рамках его программы у северян будет возможность ближе познакомиться с творчеством самодеятельных коллективов из нашего региона.

«Арктические сезоны» - такое название носит областной смотр-конкурс для творческих коллективов со всего Заполярья. В программе испытания четыре этапа, которые состоятся в разных муниципалитетах области – это «Заполярная зима» в Апатитах, «Полярная весна» в Мончегорске, «Северная осень» в Кировске и финал конкурса – в Мурманске.

Екатерина Крюкова, заместитель директора по народному творчеству Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова: «Это действительно клубные формирования, которые не просто работают в городах, в самых маленьких населённых пунктах нашей области, они ещё достигли очень высокого профуровня работы. Они представляют Мурманскую область на самых различных конкурсах и действительно прославляют. Таких коллективов в Мурманской области 180 единиц и в них занимаются более пяти тысяч человек».

Народные музыка и песня, бальный, современный и народный танец, эстрадная музыка и академический вокал, театры и клубы исторической реконструкции, цирковое искусство, театры мод - это только часть большой программы, которая ожидает зрителя «Арктических Сезонов».

Одна из главных целей конкурса – вдохновить всех творческой атмосферой и дать импульс к совместному творчеству.

Ирина Куликова, заведующая отделом народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея: «Хочется думать и надеяться, что таким образом гостям фестиваля, посетителям Дворца культуры, которые придут в это время смотреть и участвовать в фестивале, всё понравится. Этот интерактив привлечёт не просто внимание, а как-то позволит привлечь и новых людей.

24 и 25 февраля первый этап конкурса «Заполярная зима» стартует на базе Апатитского городского Дворца культуры. В нём примут участие около 800 артистов.

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