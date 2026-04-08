«Арктический диалог»: Дмитрий Губерниев, российский телеведущий, раздаёт советы молодёжи

Дмитрий Губерниев, голос самых ярких спортивных трансляций, один из самых узнаваемых комментаторов, встретился с мурманской молодёжью и в своей узнаваемой манере ответил на вопросы собравшихся.

Дмитрий Губерниев - комментатор Олимпийских игр, а также голос, который не просто передает динамику происходящего, но и дарит людям именно те эмоции, которые они ждут от увиденного. В Мурманске он решил пообщаться с молодёжью в своей узнаваемой простой манере.

Дмитрий Губерниев, российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор: «Движуха есть в регионе, и она мне очень нравится … Юное поколение прекрасно, мы с ними разговариваем на одном языке. Я думаю, что сегодня как раз мы на этом языке и поговорим».

А наша молодежь спрашивала про спорт, про особенности профессии и о том, как новому поколению продолжить путь Губерниева.

- Какие советы вы можете дать начинающим комментаторам?

- Любым комментаторам хочу дать совет, ты должен знать правила, ты должен готовиться, читать книги

Встреча получилась душевная и полезная. В зале царила дружная и весёлая атмосфера. Дмитрий старался ответить на вопрос каждого слушателя.

«Арктический диалог» – уже стал большой мурманской традицией. На встречах молодёжь каждый раз получает уникальную возможность встретиться профессионалами, которые могут делиться не только навыками, приёмами, но и тем, как относиться к жизни, чтобы хотелось развиваться, творить и делать мир лучше.